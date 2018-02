City é eliminado por time da 3ª divisão e vira piada nas redes sociais

A zebra passeou na Inglaterra nesta segunda-feira, quando o Manchester City foi surpreendido pelo Wigan, da terceira divisão, que venceu o confronto por 1 a 0, no WD Stadium, e eliminou o time do técnico Pep Guardiola nas oitavas de final da Copa da Inglaterra.

O autor do gol da vitória que consumou a zebra foi o atacante norte-irlandês Will Grigg, que ficou mais conhecido depois de ter sido homenageado com uma música pela torcida irlandesa em 2016 que virou hit na última edição da Eurocopa, disputada na França. A letra da música dizia "Will Grigg is on fire", algo como "Will Grigg está quente/fervendo".

Nas redes, os internautas não perdoaram o resultado do jogo e o City virou piada. Confira a repercussão:

"Não aguento mais esse FIFA. Domino o jogo, massacro meu adversário mas a bola não entra..." GUARDIOLA, Pep pic.twitter.com/f0SfEASjEk — ?? Rodrigol ?? (@rodrigol_fc) 19 de fevereiro de 2018

Guardiola vendo o poderoso Wigan eliminar o City pic.twitter.com/x6YIrrHPs5 — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 19 de fevereiro de 2018

Comandante de um time pseudo-grande sendo eliminado da Copa Nacional por um time de divisão bem inferior. Poderia ser o Felipe Conceição mas é o Pep Guardiola. — Canelada (@Canelada_FC) 19 de fevereiro de 2018

VOCÊ É UM BANANÃO! Disse Guardiola. pic.twitter.com/Ua6OCAodAK — Curiosidades PL (@Curiosidades_PL) 19 de fevereiro de 2018