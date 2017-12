City e United deixam a rivalidade de lado e pedem união após atentado

Um sentimento de solidariedade e união tomou conta de Manchester após o atentado ocorrido na última segunda-feira durante o show da cantora Ariane Grande, que deixou 22 mortos e dezenas de feridos. Deixando a rivalidade de lado, o Manchester City publicou através do seu twitter uma foto com a hashtag #acityunited (uma cidade unida, em inglês), com as cores do Manchester City e do United.

Em resposta, o United publicou uma foto com seus jogadores segurando uma faixa com a mesma frase e a hashtag #prayformanchester (reze por Manchester, em inglês).

O time do técnico Mourinho comemorou nesta quarta-feira o título da Liga Europa, após vencer o Ajax por 2 a 0. Com o triunfo, a equipe inglesa garantiu a classificação à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada.