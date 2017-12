Uma das principais surpresas do Manchester City em 2017, Gabriel Jesus deve ser recompensado pelo bom ano que teve no clube. De acordo com alguns veículos da imprensa britânica, o atacante receberá uma extensão de contrato, além de um aumento salarial.

Segundo a ESPN britânica, que citou fontes de dentro do clube, o City acertará uma extensão de dois anos ao atual contrato do jogador. Sendo assim, ele ficaria no clube não mais até junho de 2021, mas até junho de 2023.

+ City quer criar 'dinastia' e fazer de Guardiola o 'novo Alex Ferguson'

+ Gabriel Jesus explica 'Alô, mãe!', exalta jeito de Neymar e lembra Guardiola

+ Siga o Fera no Twitter!

Junto com o maior prazo do vínculo, o camisa 33 passará a receber um salário melhor. Conforme publicado pelo Daily Mail, Jesus, que ganha 70 mil libras (R$ 308 mil) por semana no clube, passará a receber 100 mil libras (R$ 440 mil) por semana, como colocado também pela ESPN.

Ainda que não tenha marcado gols no último mês, período também em que ficou como frequente opção no banco de reservas, Gabriel Jesus é um dos principais jogadores do City. Nesta temporada 2017/18, ele já foi a campo pelo City em 25 partidas, sendo 18 como titular, somando dez gols e duas assistências.

O técnico espanhol, por sinal, foi a principal razão pela qual fez o atacante optar a proposta do Manchester City. Em relato ao The Players' Tribune, publicado nesta terça-feira, 19, Gabriel Jesus falou mais uma vez sobre o telefonema que recebeu de Guardiola, dizendo que contava com ele no clube.