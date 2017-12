City quer criar 'dinastia' e fazer de Guardiola o 'novo Alex Ferguson'

Inspirado pelo sucesso que o rival Manchester United teve com Sir Alex Ferguson, treinador da equipe por mais de 26 anos, o Manchester City espera repetir o feito com Pep Guardiola, criando uma nova dinastia.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira, 18, por diversos veículos de imprensa locais, o clube azul da cidade deverá propor ao espanhol uma extensão ao atual contrato, que expira ao final da temporada 2018/19. A ideia é fazer com que Guardiola fique pelo menos uma década à frente do City, como citado pelos jornais The Guardian e The Telegraph.

Este primeiro diário, no entanto, relembra que Guardiola já afirmou anteriormente que o período de contrato vigente, assinado no ano passado e válido por três anos, será o máximo que ficará no clube.

Por outro lado, a diretoria do City espera dissuadir o espanhol desta ideia, segundo o The Times. Os trunfos do clube são os o diretor executivo, Ferrán Soriano, e o diretor esportivo, Txiki Begiristain, que trabalharam com Guardiola no Barcelona.

Antes de assumir o City, Guardiola trabalhou quatro temporadas no Barcelona, de 2008 a 2012, onde levantou 3 Campeonatos Espanhóis, 2 Copas do Rei, 3 Supercopas da Espanha, 2 Ligas dos campeões, 2 Supercopas da Uefa e 2 Mundiais de Clubes.

Na sequência, tirou um ano sabático antes de assumir o Bayern de Munique. Na Alemanha por três temporadas, conquistou 3 Campeonatos Alemães, 2 Copas da Alemanha, 1 Supercopa da Uefa e 1 Mundial de Clubes.

Após uma temporada inicial sem muito brilho, e até de questionamentos sobre sua metodologia, Guardiola conseguiu firmar seu estilo em 2017/18. Em 18 rodadas da Premier League, o time de Pep registra 17 vitórias e um empate, com 56 gols feitos e 12 sofridos.

Na última semana, o time se tornou o primeiro na história do futebol inglês a conseguir 15 vitórias seguidas, ampliada para 16 no último sábado, 16, na vitória por 4 a 1 sobre o Tottenham.

Com mais este recorde, Guardiola agora é o responsável pelas maiores sequências de vitórias de três das cinco maiores ligas nacionais da Europa. À frente do Barcelona, Pep acumulou 16 vitórias seguidas na temporada 2010/11. Três temporadas depois, fez o mesmo com o Bayern de Munique, com 19 vitórias consecutivas em 2013/14.

Sir Alex Ferguson foi contratado pelo Manchester United em 1986 ficou até 2013 no clube, antes de se aposentar. Nos 27 anos que passou no Old Trafford, conquistou 38 títulos, sendo 13 Campeonatos Ingleses, 5 Copas da Inglaterra, 4 Copas da Liga Inglesa, 10 Supercopas da Inglaterra, 2 Ligas dos Campeões, 1 Recopa da Uefa, 1 Supercopa da Uefa, 1 Copa Intercontinental e 1 Mundial de Clubes.