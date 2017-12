Clássico com o Palmeiras registra recorde de público da Arena Corinthians

A vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 3 a 2 neste domingo, na Arena em Itaquera, marcou o novo recorde de público no estádio. Foram mais de 46,090 pagantes (46,493 no total) - superando a final do Paulista, quando foram registrados 46,017.

A vitória neste domingo marcou o terceiro triunfo corinthiano em três jogos contra o rival alviverde no ano do centenário do dérbi. Com o resultado, o Corinthians foi a 62 pontos e tem seis de vantagem sobre o Santos, segundo colocado do Brasileirão, que termina em seis rodadas.

MAIORES PÚBLICOS PAGANTES NA ARENA

1º) 46,090 em Corinthians 3 x 1 Palmeiras, na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017, em 5 de novembro de 2017

2º) 46,017 em Corinthians 1 x 1 Ponte Preta, no 2º jogo da final do Campeonato Paulista de 2017, 7 de maio de 2017

3º) 44,976 em Corinthians 6 x 1 São Paulo, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2015, em 22 de novembro de 2015

4º) 44,682 em Corinthians 1 x 1 Flamengo, na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017, em 30 de julho de 2017

5º) 43,688 em Corinthians 2 x 1 Coritiba, na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2015, em 7 de novembro de 2015