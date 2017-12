Clássico da Sérvia é marcado por violência entre torcidas; cenas fortes

Estrela Vermelha e Partizan Belgrado protagonizaram mais uma edição do maior clássico da Sérvia nesta quarta-feira. Dentro de campo, a partida terminou empatada por 1 a 1. Já, fora dos gramados, o que sobressaiu foi o clima hostil entre as torcidas rivais.

A confusão nas arquibancadas do Partizan Stadium teve início ainda no primeiro tempo. Foram registradas 17 pessoas feridas com certa gravidade. As imagens do conflito entre as torcidas mostram cenas fortes.

O resultado do jogo manteve o Estrela Vermelha na liderança do Campeonato Sérvio, somando 57 pontos, seguido pelo rival, com 48 pontos.

Ambiente en el clásico de Serbia ("Clásico Eterno") entre el Partizan y Estrella Roja, ambos de la ciudad de Belgrado. No está demás decir que el partido acabó 1-1 y con peleas multitudinarias que dejaron 20 heridos (uno muy grave) y 26 detenidos. pic.twitter.com/eZL1d9iu0M — Gonzalo Cáceres (@gonzatepes) 14 de dezembro de 2017

Nos vamos a Serbia, nos escucha Miroslav Djukic, entrenador del Partizán y que ha sido testigo de los brutales enfrentamientos entre los aficionados de su club en el derbi de Belgrado ante el Estrella Roja ➡ https://t.co/bejRygcHfQ pic.twitter.com/xkERoj4Skn — El Larguero (@ellarguero) 13 de dezembro de 2017