Clássico de sábado pode ter o milésimo gol da história do dérbi

O clássico do próximo sábado entre Corinthians e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, tem chance de entrar na história do confronto. O jogo em Itaquera pode ter o milésimo gol do clássico. A conta atual está em 998 tentos marcados em 364 compromissos, com 129 vitórias do Palmeiras, 125 vitórias do Corinthians e 110 empates.

Esses números levam em consideração o levantamento do Palmeiras, que difere do feito pelo maior rival. O Corinthians computa 354 partidas. A diferença se explica pela adoção de critérios diferentes. O clube do Parque São Jorge exclui os jogos válidos por torneio início e pela Taça Augusto Henrique Mündel, com 15 ou 30 minutos de duração. Em um clássico com tanta rivalidade, a divergência está até no entendimento do retrospecto.

O primeiro gol do dérbi foi marcado em maio de 1917, no encontro inaugural entre os dois. Caetano, do Palestra Itália, abriu o placar na vitória por 3 a 0. O último gol feito até aqui também foi palmeirense, marcado pelo meia Moisés pelo Campeonato Brasileiro de 2017 na derrota por 3 a 1, na Arena Corinthians.