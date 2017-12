Clássico do Queen vira paródia com nomes de jogadores no Youtube

A internet é mesmo algo surpreendente. Só nela é possível você encontrar notícias que vão te manter informado, ao mesmo tempo conversar com seus amigos nas redes sociais e se divertir com os mais variados tipos de entretenimento. E se você, assim como nós, gosta de futebol e conhece a música Bohemian Rhapsody, um dos maiores clássicos do Queen, vai se duvertir com esse vídeo.

Trata-se de uma versão da música feita apenas com nomes de jogadores e equopes de futebol. A brilhante ideia foi feita pelo canal no Youtube "TheExplodingHeads", criado na Grã-Bretanha e com mais de 13.000 inscritos.

Veja o vídeo (duvido que você vai conseguir assistí-lo apenas uma vez):