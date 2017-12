Clássico entre Palmeiras e Corinthians terá emojis especiais no Twitter

Nesta semana, Palmeiras e Corinthians farão o segundo clássico em 2017, ano que marca o centenário do principal derby paulista. Para celebrar essa marca histórica, o Twitter irá lançar emojis personalizados de cada um dos times para que os torcedores demonstrem o fanatismo pelo time do coração.

A partir das 12h desta segunda-feira, 10, os tweets com as hashtags #AvantiPalestra e #Palmeiras terão um emoji com o escudo atual do alviverde. Da mesma forma, mensagens com #VaiCorinthians e #Corinthians serão acompanhadas pelo primeiro distintivo do clube alvinegro, com as iniciais C e P. Além disso, as publicações com #DerbyCentenário irão ativar um logo especial sobre a partida.

Esta ação é inspirada em uma semelhante feita no último clássico entre Real Madrid e Barcelona. "Esta parceria, inédita no país, mostra mais uma vez o caráter inovador dos times brasileiros. Esperamos estimular ainda mais as conversas que já ocorrem naturalmente na plataforma, principalmente em época de clássicos", afirmou Luan Knaya, Gerente de Parcerias de esportes do Twitter para a América Latina.

Últimos dois campeões brasileiros, Palmeiras e Corinthians se enfrentam na próxima quarta-feira, 12, no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o alvinegro é o líder do torneio, com 32 pontos, enquanto o rival está na 5ª posição, com 19.

O primeiro clássico do ano foi disputado em 22 de fevereiro, na 5ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo foi marcado pela expulsão equivocada do volante Gabriel, que recebeu um cartão amarelo por uma falta feita por Maycon, no final do primeiro tempo.

Apesar da desvantagem numérica, o Corinthians conseguiu a vitória com um gol de Jô, nos acréscimos da etapa final.

Desde 6 de maio de 1917, Corinthians e Palmeiras já se enfrentaram 352 vezes, com 125 vitórias alviverdes, 121 alvinegras e 107 empates. Ao todo, o time palestrino já marcou 511 gols, contra 469 corintianos. Confira essas e outras informações sobre o Derby Paulista no infográfico especial do Estadão.