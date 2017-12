Clássico entre Real Madrid e Barcelona faz estrelas da Fox 'virarem' velhinhos

O jogo entre Real Madrid e Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, é apenas no dia 23 de abril. Porém, para a Fox Sports o maior clássico do mundo já começou. A emissora, que fará a transmissão da partida, válida pelo Campeonato Espanhol, fez um comercial especial, com seus funcionários "viajando para o futuro".

No futuro, ainda falaremos desse clássico INESQUECÍVEL. Quem vai cravar seu nome na mente dos apaixonados por futebol? #ElClasicoFOXSports pic.twitter.com/RhnufvjuK8 — FOX Sports Brasil (@FoxSports_br) 13 de abril de 2017

Na propaganda, o narrador Gustavo Villani, os comentaristas Paulo Vinícius Coelho e Edmundo, além do repórter Bruno Laurence aparecem como idosos, lembrando do "inesquecível" dia em que os dois maiores clubes do mundo se enfrentaram. O vídeo ficou bem legal! Assista: