Clássico paulista, final do Brasileirão Feminino também terá torcida única

O Corinthians e o Santos confirmaram, nesta quarta-feira, que as partidas finais do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, entre as duas equipes, irão seguir a ordem do Ministério Público e terem torcida única, como qualquer clássico paulista.

A partida de ida da decisão do Brasileirão Feminino acontece na Vila Belmiro, na próxima quinta-feira, às 18h30, com entrada franca. O jogo de volta será disputado na Arena Barueri, na Grande São Paulo, na próxima quarta-feira (19 de julho), às 16h30. Nenhum dos dois jogos terá a presença de torcedores visitantes.

A regra vale em São Paulo desde abril de 2016. Na ocasião, o Ministério Público fez a imposição à Federação Paulista de Futebol, após a morte de um torcedor em São Miguel Paulista, na Zona Leste da capital, motivada por uma briga entre corintianos e palmeirenses.