Clima entre Neymar e Cavani melhora e os dois já ficam até próximos no avião

A guerra de egos entre Neymar e Cavani no Paris Saint-Germain parece ter ganhado uma trégua - principalmente após o brasileiro ter se transformado no cobrador oficial de pênaltis da equipe francesa, e também por conta do ótimo momento da equipe no campeonato - o PSG lidera com nove pontos de folga sobre o segundo colocado, o Lyon.

Na manhã desta segunda-feira, o brasileiro publicou um vídeo em seu Instagram Stories (onde as histórias desaparecem após 24 horas) fazendo uma brincadeira com o uruguaio, após os dois terem se sentado próximos no voo da equipe após a vitória por 2 a 1 sobre o Monaco, com direito a um gol de cada um.

No vídeo, Cavani está sentado na fileira de trás, ao lado do lateral Yuri Berchiche. "Aí está", legendou Neymar, rindo de algumas brincadeiras após terem atirado um travesseiro próximo de Cavani.