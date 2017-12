Climão: presidente e goleiro do Napoli se desentendem em festa e atleta vai embora

Climão em um jantar de confraternização do Napoli, em Nápoles, Itália, envolvendo o goleiro Pepe Reina, de 34 anos, que está em sua segunda passagem pela equipe, e o presidente do clube, Aurelio de Laurentiis. O fato aconteceu nesta quarta-feira

Segundo o relato da Gazetta dello Sport, Laurentiis, conhecido por ser falastrão, teria dito em certo momento da festa que o goleiro teria "amor por baladas". O jogador, que estava acompanhado da mulher, Yolanda Ruiz, não gostou e acabou abandonando o jantar, deixando o clima pesado.

Depois, Reina ainda foi ao Twitter alfinetar o cartola. A seus 1,25 milhão de seguidores, ele publicou uma imagem com a frase "A verdadeira elegância é permanecer indiferente às pessoas que valem pouco". Veja:

Em seu perfil, a esposa do goleiro também escreveu uma mensagem, possivelmente dirigida a Laurentiis: "Quando os governantes perdem a vergonha, os que os obedecem perdem o respeito".

A relação entre o goleiro e o presidente do Napoli já não andava boa, desde que o dirigente fez algumas críticas públicas ao jogador. Agora, pode azedar de vez e precipitar a saída do atleta do elenco.