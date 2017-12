Clube alemão faz aposta em técnico 'mais jovem do que jogadores'

Um dos mais tradicionais clubes alemães, o Schalke 04 não vive grande fase e muito por conta dos resultados ruins nas últimas temporadas, decidiu inovar. Horas depois de anunciar a demissão do técnico Markus Weinzierl, a direção divulgou nesta sexta-feira a contratação de Domenico Tedesco, de 31 anos, como substituto.

Insatisfeita com a décima colocação no último Campeonato Alemão, a diretoria dos "Azuis Reais" optou por tirar Weinzierl, que havia assumido a equipe em junho do ano passado, e apostar no jovem Tedesco, que estava no Erzgebirge Aue, desconhecido time que ficou em 14º lugar na segunda divisão alemã na última temporada.

Segundo o diretor esportivo do Schalke, Christian Heidel, depois de uma análise profunda da temporada, o clube chegou à conclusão que era necessária uma mudança para chegar ao sucesso desejado na próxima campanha. "Como muitos outros clubes, apostamos em um treinador especialmente jovem e ao mesmo tempo especialmente inovador", disse o dirigente.

Domenico Tedesco começou a sua trajetória como técnico das categorias de base do Stuttgart, onde trabalhou de 2013 e 2015 na categoria sub-17. Depois, assumiu a equipe sub-19 do Hoffenhiem. Então, concluiu o curso de formação de treinadores da Federação Alemã de Futebol (DFB) e no começo deste ano assumiu o Erzgebirge Aue.