Clube alemão oferece o nome de seu estádio para contratar Schweinsteiger

O ídolo do futebol alemão Bastian Schweinsteiger, de 33 anos, tem uma proposta "irrecusável" de uma equipe da oitava divisão alemã, que parece estar mesmo disposta a fazer de tudo para contratá-lo. O SG Buna Halle oferece até mesmo batizar seu estádio com o nome do volante para tê-lo na equipe.

Segundo reportagem publicada pelo portal UOL, a equipe ofereceu até mesmo um emprego para a tenista Ana Ivanovic, mulher do jogador, além de um imóvel na melhor parte da cidade e escola para o filho de Schweinsteiger. Ele ganharia ainda 20 tipos diferentes de cerveja, além da homenagem no estádio.

+ Jogador mais velho em atividade, Kazu renova contrato perto dos 51 anos

+ David Luiz e Firmino ganham suas versões em bonecos 'Funko'; veja

+ Goleiro reserva pede para entrar, vai para o jogo e toma frangaço do meio-campo

Schweinsteiger atualmente está sem contrato, e conversa com o Chicago Fire, equipe da MLS, maior liga de futebol dos Estados Unidos, sobre uma possível renovação.

Todas as promessas foram publicadas pelo Buna Halle em seu Facebook oficial, e os dirigentes não se esqueceram, claro, de marcar o jogador.

"Em termos esportivos, ainda não estamos na Champions League. O trajeto é difícil mas, com você como nossa estrela, não será impossível – ninguém pode derrotar um deus do futebol. Vários dos nossos jogadores são grandes fãs seus e adorariam fazer esta jornada com você", apelou a equipe.

O jogador ainda não respondeu.