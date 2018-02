Clube alemão sorteia tatuagem que dará acesso vitalício a jogos da equipe

O Hertha Berlin, equipe da primeira divisão do Campeonato Alemão de Futebol (Bundesliga) vai premiar um torcedor com uma tatuagem, no braço, que funcionará como entrada vitalícia para os jogos da equipe. Lançada na internet, a promoção vai até o próximo dia 8 de fevereiro.

O clube, que divulgou a promoção em seu site oficial, estabeleceu algumas regras e o desenho a ser gravado na pele do sortudo (a). Ele terá o mapa de Berlim com o Estádio Olímpico de Berlim (casa da equipe, o segundo maior estádio da Alemanha) no centro. Ao lado, duas bandeiras: uma com o escudo do Hertha e a outra terá a imagem de um QR Code (código de barras), que poderá ser lido nas catracas dos estádios e vai possibilitar o acesso do ganhador aos jogos.

Para participar, o torcedor deverá mandar um relato, que poderá ser acompanhado por fotos ou vídeo, para a página oficial do clube, explicando toda a sua paixão pela equipe e o porquê de merecer a tal tatuagem.

O Hertha, atualmente, aparece na 11ª colocação do Campeonato Alemão.