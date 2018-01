Clube apresenta novo uniforme com o uso de dois escudos; confira

Em parceria com o Avaí, o Genus divulgou nesta terça-feira o seu novo uniforme para a temporada de 2018. O curioso é que, o clube vai usar os escudos dos dois times na camisa.

+ Adriano revela desejo de voltar ao Flamengo: 'Agora só depende da diretoria'

+ Argentinos queimam boneco de Arturo Vidal em provocação ao Chile; veja

+ Carille abre portas para rivais: 'Não sou eterno no Corinthians'

A torcida não gostou muito da ideia. Mas, de acordo com o presidente do Urso Branco, Luís Brasil, se é para o crescimento do clube, eles terão apoio. "Depois da torcida se manifestar sobre os dois escudos nos novos mantos, nós conversamos com o presidente Evaldo Silva. Ele nos explicou os benefícios da parceria com o Avaí, entendemos que dessa forma, o nosso futebol será ainda mais forte. Repassei a informação aos torcedores que apoiam essa junção", conta em entrevista ao globoesporte.com.

O time vai estrear no Campeonato Rondoniense em 10 de fevereiro, contra o Guajará. Quem deseja adquirir os novos mantos, os pontos de venda serão divulgados no site oficial do próprio Genus.