Clube argentino com 50 patrocinadores na camisa tenta entrar para o Guinness

A Associación Deportiva Centenario (ADC), que possuía uma camisa "carnavalesca" com 34 marcas, subiu esse número para 50 marcas estampadas. O clube da quinta divisão argentina completa 40 anos, e quer como “presente de aniversário” ter seu nome no Guinness World Records (livro dos recordes) como o clube com mais patrocinadores no uniforme.

“O Guinness nos respondeu que precisam investigar se é um recorde. Temos que esperar quatro meses. O número era 34 e agora mudamos para 50. Temos que esperar e ver o que acontece”, disse o presidente do clube Gustavo Gómez ao jornal argentino local LMNeuquen.

Segundo o jornal local, a repercussão sobre a nova camisa foi tão grande que o clube vendeu mais de 500 camisas no começo do ano, um número grande para o tamanho do ADC.