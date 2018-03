Clube da Espanha dará uma camiseta de presente a cada bebê nascido no país

O Clube Deportivo Castellón, clube da terceira divisão da Espanha, vai presentear cada bebê nascido em solo espanhol em 2018 com uma camisetinha do clube. Para promover a campanha, a equipe produziu um vídeo "fofo" que vem fazendo sucesso nas redes sociais.

O vídeo mostra as "vantagens" de se nascer alvinegro, as cores do clube. Dois bebês aparecem chorando mas, como por milagre, ficam calmos e têm bons sonhos quando vestem o uniforme da equipe.

Segundo o clube, quaisquer pais podem pedir o presente. "Torcer para o CD Castellón não tem fronteiras e, portanto, para qualquer criança nascida, não apenas na província de Castellón, mas em qualquer lugar da Espanha durante este 2018, o clube lhe dará uma camiseta", diz o texto da campanha. "Nascido este ano na Espanha tem um prêmio e isso é uma camisa com um poder muito especial".

Todos os pais que querem que seus filhos participem apenas da promoção "devem ir aos escritórios credenciados e apresentar o certificado de nascimento para poder coletar a camiseta gratuitamente", informa o clube.

E não para por aí: os pequenos também "receberão uma carta manuscrita do presidente do CD Castellón, Vicente Montesinos, dando as boas vindas ao mundo".