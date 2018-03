Clube da Inglaterra fez 'vaquinha' para construir novo CT

O Norwich City, atualmente na segunda divisão do Campeonato Inglês, contou com investimentos de sua torcida para melhorar a infraestrutura do clube. Com apoio de centenas de torcedores, o clube arrecadou cinco milhões de libras (R$ 23 milhões) para iniciar a construção de um novo centro de treinamento das categorias de base.

Cada torcedor teve a possibilidade de doar, no mínimo, 500 libras (R$ 2.300). Segundo a equipe, 700 pessoas participaram da ação que visa reformar uma estrutura já envelhecida do clube, fundado em 1902. Um dos objetivos é fazer com que o Norwich City atraia jovens de qualidade da região, localizada no leste da Inglaterra.

Em entrevista coletiva, Steve Stone, o diretor do Norwich City, afirmou que a ajuda da torcida foi maior do que esperava. "Não imaginei o nível de demanda que atingimos, com mais de 700 investidores apoiando", disse. "Isso é vital para a estratégia do clube nas próxima temporadas".

O projeto incluiu a construção de novos campos, salas de aulas para os jogadores, escritórios, vestiários e um ginásio. Em campo, o Norwich está em 13º na segunda divisão do Campeonato Inglês e luta para não cair para a terceira divisão.