Clube faz promoção para quem quer se livrar de camisa de meia 'traidor'

A novela envolvendo Dimitri Payet terminou neste domingo. Depois de entrar em conflito com a direção e os torcedores do West Ham e exigir ser negociado, o atleta já foi oficializado como reforço do Olympique de Marselha. Porém, quem pensa que o clube inglês considera a história como encerrada, está muito enganado.

Aravés do Twitter, a vice-presidente do West Ham Karren Brady mostrou que quer que os torcedores do clube realmente esqueçam Payet, destaque da equipe na última temporada. Ela anunciou que o torcedor que levar uma camisa com o nome de Payet para uma loja oficial pagará apenas 25 libras (R$ 94) em uma camisa nova do clube, como forma de "reembolso". Isso significa um desconto considerável, já que a camisa oficial custa 36 libras(R$ 140).

Morning, bring back your Payet shirt to any of the club shops & you will get a new replacement for £25, full details on WHU web site today. https://t.co/i9BPrS6YG1 — Lady Brady (@karren_brady) 30 de janeiro de 2017

Contratado em 2015, o meia francês já era considerado ídolo do West Ham, ainda mais por rejeitar ir para clubes como Chelsea e Arsenal no meio de 2016 para continuar no Oeste de Londres. Poucos meses depois, ele forçou a saída e acabou indo para o Olympique de Marselha, onde jogava antes de ir para a Inglaterra.