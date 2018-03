Clube inglês abre estádio para moradores de rua se abrigarem do frio

O Sunderland, time do nordeste da Inglaterra, realiza uma campanha da caridade neste fim de semana. A diretoria do clube decidiu abrir o estádio para abrigar momentaneamente moradores de rua. A medida é uma forma de evitar mortes por hipotermia durante a onda de frio que atinge o país nos últimas dias. Neste fim de semana a previsão é de tempestades de neve na região.

Atualmente na lanterna da segunda divisão inglesa, o Sunderland anunciou a abertura das portas do Estádio da Luz no site oficial. A diretoria do clube promete acolher as pessoas em situação de risco em salas especiais, com calefação, e fornecer tanto comida como bebidas quentes para receber quem se apresentar por lá. A campanha de acolhimento começou na sexte e termina na segunda-feira de manhã.

O clube conta com a ajuda de serviços de emergência e de uma igreja para organizar a recepção aos visitantes. O Sunderland também pede ajuda com donativos como comida, cobertores e roupas. A cidade litorânea sofre com a temporada de frio, que levou escolas a suspenderem as aulas e estradas de acesso à região serem fechadas pelo excesso de neve.