Clube inglês veta jornalistas de tablóide que comparou jogador com gorila

O Everton, da Inglaterra, anunciou neste sábado que os jornalistas do tablóide The Sun estão com acesso proibido ao estádio Goodison Park e ao centro de treinamento do clube, depois da publicação de uma polêmica coluna que comparou o volante Ross Barkley, que tem avô nigeriano, a um gorila.

O curioso é que o pedido para que o Everton tomasse tal atitude foi do prefeito de Liverpool, Joe Anderson. "O jornal precisa saber que, qualquer ataque a esta cidade, seja sobre a comunidade ou sobre um indivíduo em particular, não é aceitável", diz texto divulgado pelo clube.

Por causa da publicação, o jornal britânico suspendeu Kelvin MacKenzie de suas atividades, pediu desculpas publicamente pelo texto e ainda garantiu que não conhecia a origem familiar de Barkley. Em fevereiro, o Liverpool, arquirrival da equipe azul, já havia proibido acesso dos jornalistas da publicação, devido a cobertura sensacionalista da tragédia de Hillsborough, em que morreram 96 torcedores dos 'Reds'. MacKenzie era o editor do jornal na época do acidente.