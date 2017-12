Imagine viajar cerca de 240 km para ver seu time na primeira partida da temporada e ele acaba goleado por 8 a 2. Foi exatamente isso o que aconteceu com 258 torcedores do Yoevil Town, que foram de Yoevil até Luton, ambas no sul da Inglaterra, e assistiram ao time do coração ser humilhado pelo Luton Town, na abertura da edição 2017/18 da League Two, a quarta divisão do futebol inglês.

Mas nem tudo está perdido para esses aficionados. Como forma de se desculparem pela derrota pífia e patética (como diria Mauro Cezar Pereira), os jogadores e a comissão técnica do Yoevil Town decidiu que irá ressarcir todos os 258 torcedores que estiveram no Kenilworth Road, a casa do Luton, neste sábado, 5.

James Bailey, meio-campista e capitão do time, pediu desculpas à torcida e confirmou o gesto do elenco. "Nós sabemos que deixamos nós mesmos e nosso torcedores decepcionados. Nós sentimos o mesmo que todas as pessoas ligadas ao clube e sabemos que nosso desempenho foi inaceitável", declarou o jogador ao site oficial do clube.

E concluiu: "O apoio que tivemos em Luton foi fantástico e nós não pagamos de volta como desejávamos. A maioria ainda estava lá no final do jogo quando nossa performance não merecia isso. Como um grupo, nós queremos pedir desculpas e queremos dar a nossos torcedores o dinheiro deles de volta".

| #YTFC's players and first-team staff will refund the 258 supporters who made the trip to Luton Town. ⬇️ https://t.co/t6za8G2DVi — Yeovil Town FC (@YTFC) 6 de agosto de 2017

O técnico Darren Way também apoiou a decisão dos jogadores. "Devolver o dinheiro dos torcedores é uma decisão coletiva, não estamos felizes apenas pedindo desculpas, mas, ao mesmo tempo, sabemos que nosso maior pedido de perdão virá no campo nas próximas semanas."

No site oficial, o clube avisou que as informações para que os torcedores reivindiquem o ressarcimento será divulgado nesta segunda-feira, 7.