Clube inglês 'zoa' o Chelsea utilizando cena da Peppa Pig; assista

O Chelsea está muito perto de se sagrar campeão inglês mais uma vez. Com sete pontos de vantagem para o Tottenham, atual segundo colocado, é muito difícil que a equipe de Antonio Conte seja alcançada até o final do torneio. Porém, não é por isso que eles escaparam da zoeira. O Crystal Palace, que venceu o time azul no último final de semana, tirou um sarro do Chelsea. E o melhor: usou a Peppa Pig para isso.

Acontece que o belo gol da virada do Palace, marcado pelo belga Christian Benteke foi bastante semelhante a uma cena do desenho animado. O atacante aproveitou o espaço dado pela defesa dos Blues, deixou o goleiro Courtois sentado com um leve toque e, por cobertura, anotou o último tento da partida.

Por isso, o clube, que assim como o Chelsea, é de Londres, fez uma adaptação e colocou a cena do desenho com a narração do gol marcado por Benteke. Além da vitória sobre um time rival, o tento ainda fez o time dar um salto na tabela, chegando aos 31 pontos, apenas quatro acima da zona de rebaixamento.

Se a brincadeira vai pegar bem, nós não sabemos, mas, pela criatividade, nota 10 para o Crystal Palace.