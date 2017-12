Clube japonês leva multa por bandeira nazista levada pela torcida a clássico

O clube da primeira divisão do Japão Gamba Osaka recebeu multa de 2 milhões de ienes (R$ 42,6 mil) por uma bandeira nazista com o emblema da "SS" exibida nas arquibancadas por alguns torcedores do clube em 16 de abril, anunciou a Liga Japonesa. A bandeira foi vista nas arquibancadas durante o clássico da cidade de Osaka entre as equipes do Gamba e do Cerezo Osaka, que terminou empatado em 2 a 2.

O clube pediu desculpas públicas e informou que solicitou o fim da torcida organizada em questão e a proibição de qualquer faixa por um período indeterminado. "O clube identificou imediatamente o grupo responsável e rapidamente adotou medidas adequadas", reconheceu a J-League.

"No entanto, os esforços do clube para estabelecer um sistema de avaliação da atividade dos torcedores não foram suficientes em relação a sua importante responsabilidade para impedir que os atos de discriminação acontecessem", completou.

Segundo dirigentes da liga, nenhuma câmera captou imagens da bandeira.

O Gamba Osaka já foi duas vezes campeão japonês, nos anos de 2005 e 2014.