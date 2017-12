Clube paulista organiza jogo para homenagear a semana do autismo

Nos últimos tempos, o Taboão da Serra chamou a atenção por anunciar contratações de estrelas do futebol, mas extremamente veteranos. Foram os casos de Edílson, Adriano Gabiru, Túlio Maravilha e até do uruguaio Acosta, que teve passagem pelo Corinthians e que é a grande estrela atual da equipe. Dessa vez, porém, o motivo foi bem mais nobre: o clube está organizando um jogo especial para a semana do autismo.

"Nada é mais deficiente que o preconceito, e nada é mais eficiente que o amor", disse Anderson Nobrega, presidente do Taboão, que disputa a Série A-3 do Campeonato Paulista. Depois de 16 partidas e com 25 pontos somados, a equipe atualmente está na 8ª posição, se garantindo nas quartas de final do torneio. Para a festa ficar completa, o pontapé inicial da partida contra o Monte Azul, no próximo sábado dia 8 de abril, será dado pelo pequeno Bruno, que tem autismo.