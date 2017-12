Clube português inova e lança camisa com mensagens em braille e código morse

O Sporting lançou recentemente suas novas camisas para a próxima temporada. A camisa principal manteve as tradicionais listras verdes e brancas. Mas a segunda trouxe algumas novidades. A primeira são as cores, preto misturado com verde limão.

E mais um detalhe chame a atenção no novo manto do clube português. Abaixo do escudo dos Leões há uma mensagem em braille, que diz: “Esforço, Dedicação, Devoção e Glória”.

E na horizontal, as listras comportam um canto da torcida do Sporting em código morse.