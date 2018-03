Clube recebe ajuda de rivais depois de ter material de jogo roubado

Depois de encarar uma viagem de mais de 400 quilômetros, o time do Paranavaí ainda recebeu uma notícia desesperadora: o ônibus do time foi arrombado e os ladrões levaram todo o material para o jogo contra o Independente FSJ, pela 2ª Divisão do Estadual. As únicas coisas que sobraram foram três bolas, água mineral e o lanche dos jogadores.

Sem chuteiras e uniformes, eles não poderiam entrar em campo. Mas um ato de solidariedade fez com que fosse possível o jogo acontecer: uma campanha feita pelas redes sociais uniu a Federação Paranaense de Futebol e os clubes, que emprestaram todo os materiais.

O Paranavaí jogará hoje de Rubro-Negro pela 2ª Divisão do Estadual, contra o Independente FSJ. O Atlético Paranaense cedeu uniformes ao ACP, que teve os materiais roubados. Acima de tudo, somos todos paranaenses! pic.twitter.com/XWwSzGX6zm — Atlético Paranaense (@atleticopr) 25 de março de 2018

As chuteiras vieram do Maringá, o uniforme de aquecimento chegou da equipe amadora do Novo Mundo e, no jogo, eles usarão a camisa do Atlético-PR. O Independente, rival no duelo deste domingo, também emprestou algumas chuteiras e até colocou sua segunda camisa de jogo à disposição da equipe.

No total, foram roubados 40 pares de chuteiras, 44 camisas, 44 calções, 44 meiões, 25 toalhas de banho, 12 camisas de aquecimento, 12 coletes de aquecimento, seis kits de goleiro, sete bolsas e duas caixas de ataduras.

O Paranavaí acabou perdendo a partida por 1 a 0. Ainda assim, os dois clubes estão classificados para a segunda fase da competição.