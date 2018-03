Clube uruguaio recebe punição após dirigente chutar galinha em campo

Uma atitude bizarra gerou polêmica no Campeonato Uruguaio neste domingo. Gastón Alegari, gerente de futebol do Fénix, se irritou após os torcedores do seu próprio clube jogar galinhas em campo e acabou chutando uma das aves.

Diante da repercussão negativa pela ação de Gastón, a Federação Uruguaia anunciou nesta quarta-feira a perda de mando de campo na próxima partida do Fénix.

O episódio aconteceu durante a derrota do Fénix para o Racing, por 1 a 0. Na casa do adversário, os fãs do Fénix pintaram galinhas de verde, cor do uniforme rival, e jogaram as aves no campo.

Álvaro Chijane, presidente do Fenix, chegou a questionar as reclamações: "Há muita hipocrisia. Muitos criticaram o que Alegari fez, mas amanhã você verá essas pessoas no mercado comprando franco e carne para comer", disse.

A ONG Animales Sin Hogar, que defende os animais no Uruguai, emitiu um comunicado oficial sobre o caso. "Há pobreza de critério no senhor Gastón Alegari, que não conseguiu controlar sua ira em frente à dezenas de pessoas, sem se importar com nada e fazendo uma barbárie", escreveu, pedindo punições à Federação Uruguaia.