Clubes brasileiros cancelam treinos em função da tragédia na Colômbia

Por conta da tragédia envolvendo a comissão técnica e os jogadores da Chapecoense, alguns clubes do Brasil alteraram a sua rotina de trabalho. Times como Cruzeiro, Flamengo, Botafogo, Grêmio e o Atlético Mineiro em virtude do ocorrido na Bolívia, cancelaram suas sessões diárias de treinamentos e só se reapresentarão na quarta-feira. Outro que mudou sua rotina foi o São Paulo. Estava marcada para nesta terça-feira a apresentação oficial do ídolo Rogério Ceni como novo técnico do clube que foi cancelada.