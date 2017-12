Clubes brasileiros se mobilizam para ajudar na reconstrução da Chape

Grandes clubes brasileiros, entre eles Corinthians, Palmeiras e Santos, publicaram uma nota conjunta na manhã desta terça-feira na qual buscam impedir que o clube seja rebaixado da primeira divisão do futebol brasileiro pelos próximos três anos. A proposta é de que, caso os catarinenses terminem o Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento, o 16º colocado vá para a Série B do ano seguinte.

Além disso, essas diretorias se colocam à disposição para o empréstimo gratuito de jogadores à Chapecoense. Estavam a bordo do avião que caiu na Colômbia 81 pessoas, sendo 72 passageiros e 9 tripulantes. Até agora, apenas três jogadores do clube sobreviveram, com 47 membros da delegação entre as vítimas.