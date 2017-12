Clubes do Brasileirão retornam aos treinamentos após tragédia

Nesta quarta-feira, os clubes do Brasileirão voltaram a sua rotina norma de treinamentos. Seguindo os clubes europeus Real Madrid, Barcelona e Benfica, que fizeram um minuto de silêncio em homenagem aos falecidos que jogavam pela Chapecoense que sofreram um acidente de avião, Flamengo, Grêmio, Corinthians, Fluminense, São Paulo e Cruzeiro prestaram homenagens aos envolvidos neste acidente trágico de terça-feira.

Antes do treino, jogadores e comissão fizeram 1 minuto de silêncio no CT em homenagem às vítimas do acidente aéreo na Colômbia. #ForçaChape pic.twitter.com/5ULLJ8jVe5 — Corinthians (@Corinthians) 30 de novembro de 2016