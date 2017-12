Treze dias depois do acidente com o avião da Chapecoense, que matou 19 jogadores do clube, o Campeonato Brasileiro retoma as atividades neste domingo, com a 38ª e última rodada. Em memória às 71 vítimas fatais da tragédia em Medellín, na Colômbia, os clubes homenagearão a Chape de diversas maneiras. Confira na galeria feita pelo Estadão os uniforme especiais que serão usados nos gramados do País.