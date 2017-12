Os clubes paulistas também se mobilizaram pelo time da Chapecoense. Um vídeo publicado nas redes sociais da Federação Paulista de Futebol (FPF), São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e Ponte Preta mostra os jogadores com as camisas de seus respectivos times. Em dado momento, todos eles colocam a camisa do time catarinense por cima. Jogadores como Rodrigo Caio, Fernando Prass, Lucas Lima e Danilo participaram dessa homenagem.