Clubes prestam homenagens pelo Dia Internacional da Mulher

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, neste 8 de março, os clubes prestaram homenagens das redes socias. Um deles, o Flamengo, aproveitou a data para anunciar sua nova camisa feminina, com o recado: "Respeita elas. Dentro ou fora do estádio". Saindo do tradicional preto e vermelho, o rubro-negro apostou no rosa com preto. Já o Cruzeiro, entrará em campo diante do Murici, pela Copa do Brasil, levando com mensagens para alertar sobre as estatísticas que mostram a violência contra as mulheres. Outros clubes brasileiros e internacionais deixaram seus recados para as torcedores. Confira!