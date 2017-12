Clubes provocam adversários nas redes após sorteio da Liga dos Campeões

O sorteio dos grupos da edição 2017-2018 da Liga dos Campeões realizado nesta quinta-feira em Mônaco gerou algumas "provocações" bem humoradas entre clubes nas redes sociais, após a definição das chaves.

Mostrando bom humor e na linha 'rir para não chorar', o Sporting, de Portugal, que fará parte do Grupo D com ninguém menos do que Barcelona e Juventus, publicou no Twitter a listagem, com a mensagem: "São estas as equipas que tiveram a infelicidade de calhar no nosso grupo!", e seguida de um emoji do 'sorriso nervoso':

São estas as equipas que tiveram a infelicidade de calhar no nosso grupo! Grandes jogos em perspectiva! #UCLdraw pic.twitter.com/mm4tFnF7Js — Sporting CP (@Sporting_CP) 24 de agosto de 2017

Já o Barcelona, mais diplomático, mandou uma mensagem para a Juventus, com uma foto de um abraço entre o meia Iniesta e o zagueiro Chiellini.

“Nos encontraremos de novo, Juventus!”, escreveu a rede social do Barcelona.

O alemão Borussia Dortmund fez piada com a coincidência de sempre encontrar o Real Madrid pela frente. Ambas as equipes estão no Grupo H. "Dortmund enfrentou o Real Madrid na Champions League em 2012, 2013, 2014, 2016 e... 2017", tuitou o clube.

Já o Bayern, no Grupo B juntamente com o PSG de Neymar, mandou uma provocada direta ao brasileiro. "Nos vemos em breve, Neymar", tuitou o time alemão: