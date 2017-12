ForçaAbel: clubes se solidarizam com Abel Braga após morte de seu filho

Grandes clubes do País e a CBF mostraram solidariedade na internet com a família do técnico do Fluminense, Abel Braga, após a morte do filho do treinador, João Pedro Braga, de 18 anos, nesta manhã.

O jovem teria caído da janela do apartamento onde mora a família de Abel, no bairro do Leblon. A causa da morte ainda não foi divulgada, e o clube não deu maiores detalhes sobre o ocorrido. A partida contra a Ponte Preta em Campinas, neste fim de semana, foi adiada para 9 de agosto.

No Twitter, o Fluminense informou que decretou luto oficial de três dias por causa do ocorrido. Foi criada a hashtag #ForçaAbel, que também contou com apoio de portais de notícias, torcedores e atletas, e apareceu como a mais comentada no Brasil na rede social.

Confira algumas das manifestações:

Força ao treinador, à sua família e a todos os torcedores do Fluminense. Estamos juntos neste momento tão difícil. https://t.co/FQQQru4x59 — Corinthians (@Corinthians) 29 de julho de 2017

O Internacional manifesta profundo pesar com a morte de João Pedro Braga, filho de Abel Braga. O Clube deseja força à família. #ForçaAbel pic.twitter.com/HuQ5p7t4cY — S. C. Internacional (@SCInternacional) 29 de julho de 2017

A #FamíliaPalmeiras deseja toda força ao Abel Braga nesse momento difícil. #ForçaAbel — SE Palmeiras (@Palmeiras) 29 de julho de 2017

O Flamengo lamenta profundamente o falecimento de João Pedro, filho do treinador Abel Braga. Nossos sentimentos. #ForçaAbel — Flamengo (@Flamengo) 29 de julho de 2017

Força, Abel Braga! O Botafogo e sua torcida prestam solidariedade neste momento de tristeza. ⭐️ — Botafogo F.R. (@BotafogoOficial) 29 de julho de 2017

O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de João Pedro Braga, filho do técnico do @FluminenseFC, Abel Braga. #ForçaAbel — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 29 de julho de 2017