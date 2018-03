Coincidência? Vardy compra chuteira de CR7 e passa a ser destaque na Inglaterra

Pode ser coincidência, ou não. Depois de trocar o modelo de sua chuteira, o atacante Jamie Vardy passou a ser um dos destaques na Inglaterra. Segundo o jornal Daily Mail, a boa fase do jogador do Leicester está atrelada com a escolha do calçado.

Vardy comprou as chuteiras de Cristiano Ronaldo. Em janeiro, depois do jogo contra o Everton, o atacante fez reclamações contra o seu patrocinador por não gostar do modelo que estava utilizando. Depois da troca, o jogador continuou insatisfeito e resolveu investir o seu próprio dinheiro para comprar o modelo utilizado pelo craque do Real Madrid.

Ao que tudo indica, a nova chuteira deu certo. Depois da compra, Vardy marcou seis gols em nove partidas, incluindo um pela seleção da Inglaterra. Neste sábado o atleta encara o Brighton fora de casa pelo Campeonato Inglês.