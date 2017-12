Colombiano 'ofusca' estreia de Gabigol como titular e marca golaço de bicicleta

A terça-feira tinha tudo para ser um dia histórico na carreira de Gabigol. A joia do futebol brasileiro fez seu primeiro jogo como titular da Inter de Milão e, pela primeira vez desde que chegou à Itália, teve bastante tempo para mostrar seu talento. Porém, além dele não ter feito gol, ainda foi ofuscado por uma verdadeira pintura de Jeison Murillo, que, de bicicleta, abriu o placar do jogo.

Depois de uma cobrança de escanteio do lado direito feita por João Mario, o defensor colombiano acertou uma bicicleta de primeira e não deu a menor chance para o goleiro Angelo da Costa, do Bologna. O gol, obviamente, levou as redes sociais à loucura e muita gente pediu o prêmio Puskás ao jogador.

Apesar do golaço feito por Murillo e a Inter ter feito 2 a 0 ainda no primeiro tempo, o jogo foi bem mais difícil do que o torcedor esperava e só foi decidido na prorrogação, graças a um gol de Antonio Candreva, que entrou no lugar de Gabigol no segundo tempo.

Confira algumas reações no Twitter:

MEEEEEEEEEEEEEU DEUS QUE GOL ESPETACULAR, GOL DE BICICLETA DE MURILLO!!!! — Inter de Milão BRA (@interdemilaoBRA) 17 de janeiro de 2017

Que golaço do Murillo! De bicicleta!! — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) 17 de janeiro de 2017

Carroll, Giroud, Murillo... Este começo de 2017 está repleto de golaços... — Vitor Sergio (@vitorsergio) 17 de janeiro de 2017