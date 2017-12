Colunista inglês compara Gabriel Jesus com 'eterna promessa' Keirrison

Colunista do 'The Guardian', Barney Ronay questionou a contratação de Gabriel Jesus pelo Manchester City, fazendo uma comparação com o atacante Keirrison. Camisas 9 jovens, com passagem de destaque no Palmeiras e contratados por uma equipe treinada por Pep Guardiola. Esse foi o paralelo traçado pelo texto publicado no principal jornal inglês. O colunista ainda disse que o atacante titular da seleção brasileira é uma "aposta intrigante", apesar de reconhecer que ele está em outro ponto da carreira.

Keirrison apareceu bem com a camisa do Coritiba, teve uma passagem rápida pelo Palmeiras e sua fama de matador o levou ao Barcelona. Contratado por 14 milhões de euros, o atacante nunca conseguiu corresponder àquilo que se esperava dele. Apesar de ignorar o papel importante na campanha do título brasileiro de 2016, o colunista reforçou o fato de Gabriel Jesus ser titular da seleção brasileira ao lado de Neymar e ter conquistado o ouro olímpico pelo Brasil.