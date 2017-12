Com 150 times confirmados, Go Cup mira ter 4 mil crianças em torneio de 2018

Com mais de 150 times já confirmados para a sua edição de 2018, a Go Cup projeta a participação de 4 mil crianças na competição que hoje é anunciada pelos seus organizadores como o maior torneio infantil de futebol da América Latina. O evento será realizado pela quinta vez, entre os dias 24 e 31 de março, em Aparecida de Goiânia, e tem suas inscrições abertas até fevereiro.

De acordo com os organizadores, a quinta edição da Go Cup tem a ambição de contar com equipes de 20 estados do Brasil e de 18 países ao total. Entre os times nacionais, Fluminense, Botafogo, Grêmio e Vasco já confirmaram presença. Já equipes de Portugal, Angola, Peru, Argentina, Japão, Uruguai, Colômbia e Equador estão entre os clubes estrangeiros inscritos.

Com suas inscrições sendo feitas por meio do site www.gocup.com.br, o campeonato é disputado no formato de futebol de 7 e é dividido entre categorias para crianças entre 7 e 12 anos de idade. Os jogos serão realizados no Complexo Fut Arte, um espaço de 200 mil m² com 35 campos em um dos maiores espaços esportivos para essa modalidade no Brasil, sendo que a cerimônia de abertura e as finais ocorrerão no estádio da Serrinha, em Goiânia.

Agora consolidada como um grande torneio infantil, a Go Cup teve a sua quarta edição realizada neste ano, quando quase três mil crianças foram inscritas. Cerca de 80 clubes e 214 times (entre todas as categorias) de 17 estados do País, e um total de representantes de 13 diferentes países, estiveram presentes nesta última edição do evento.

O Atlético de Madrid, que fez a final da categoria sub-11 contra o Grêmio em 2017, foi um dos times estrangeiros que participaram do torneio. O Benfica, de Portugal, foi outro tradicional clube a exibir a sua camisa na competição, que a cada edição também ganha maior visibilidade e prestígio entre os times brasileiros.

"O Fluminense atua na competição desde a primeira edição. Começamos com uma equipe e fomos aumentando e esperamos estar em todas as categorias em 2018. Sabemos que é a maior competição (infantil) da América Latina, quiçá do mundo. E a cada ano com melhor organização e atendimento. É muito legal ver o respeito, cidadania e amizade entre os times, a organização e os técnicos. E esperamos que em 2018 seja assim novamente.

Independente de conquista, porque o mais importante é a troca de ideias, de culturas regionais, aprendemos muito com os times de outros países também. Estamos ansiosos para participar", afirmou Ivan Proença, gerente de futsal e coordenador técnico pedagógico de Xerém, como é conhecido o CT das categorias de base do Fluminense.

O Benfica, por sua vez, confirmou presença na categoria sub-12 da edição 2018 da Go Cup, que também já tem entre os inscritos o Santos, o Independiente del Valle (Equador), o Alianza Lima (Peru), o Sporting (Portugal), o Peñarol (Uruguai) e o Atlético Nacional (Colômbia).

"A cada ano temos um crescimento médio de 30% e esse índice não deve ser diferente para o ano que vem. Esse aumento contínuo se dá pela propaganda espontânea das crianças, dos responsáveis e coordenadores de time. Cerca de 90% dos participantes retornam no ano seguinte e, além disso, trazem outras crianças da mesma cidade para competir no Go Cup", afirmou Roberto Faria, idealizador da Go Cup, que projeta um aumento de 35% no número de participantes para 2018.