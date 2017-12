Com 2 gols e assistência em clássico, Willian Bigode é o Fera da 22ª rodada

Dois gols e uma assistência em um clássico são atributos muito difíceis de competir. Por isso mesmo, Willian Bigode, do Palmeiras, foi eleito com folga do Fera da 22ª rodada, com 51% dos votos.

O atacante deixou para trás Marcos, do Atlético-GO, que ficou com 22%; Ramon, do Vasco, com 16%; e Rodrigo Pimpão, do Botafogo, com 11%.

No último domingo, 27, Willian marcou os dois gols da virada do Palmeiras sobre o São Paulo. Depois, ainda deu a assistência para o quarto gol de Hyoran, já nos acréscimos, confirmando a vitória por 4 a 2.

Quem foi o #Fera da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 29 de agosto de 2017

Bigode é apenas o segundo jogador do Palmeiras a vencer uma enquete do concurso. O primeiro havia sido Dudu, na 14ª rodada.

Hoje defendendo o alviverde, Willian ganhou maior destaque em sua passagem de um ano e meio pelo Corinthians, onde foi campeão do Brasileirão, em 2011, e Copa Libertadores, em 2012. Antes mesmo da disputa das duas partidas finais contra o Boca Juniors, ele se transferiu para o Metalist, da Ucrânia, clube pelo qual jogou até 2013.

Em seu retorno ao Brasil, Willian assinou com o Cruzeiro. Na Toca da Raposa, fez parte do ataque bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, formado por ao lado de Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Dabogerto e Borges.

Antes de chegar ao Corinthians, o jogador ainda passou por Guarani, Atlético-PR, Toledo, Vila Nova e Figueirense.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.