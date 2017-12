Com 2 gols para quebrar tabu, Roger é o Fera da 23ª rodada do Brasileirão

Um dos principais destaques do Botafogo neste ano, Roger foi novamente decisivo para o alvinegro no último domingo, 10, ao marcar os dois gols no clássico contra o Flamengo, no Engenhão. Mais do que os três pontos, os gols dele serviram para acabar com um tabu de oito jogos e dois anos e meio sem vitória do clube sobre o rival rubro-negro.

Tudo isso foi suficiente para que ele fosse eleito o Fera da 23ª rodada do Brasileirão, com 47% dos votos. Ele superou com folga Lucas Lima, do Santos, que ficou com 26%, Raniel, do Cruzeiro, com 19%, e Danilo Barcellos, da Ponte Preta, 8%.

Quem foi o #Fera da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 12 de setembro de 2017

O atacante é o primeiro jogador do Botafogo a vencer uma enquete da nossa campanha e apenas o terceiro de um time carioca, se juntando a Guerrero e Vinícius Jr., do Flamengo, nas 9ª e 21ª rodadas, respectivamente, e Paulinho do Vasco, na 16ª.

Após não se firmar no ataque de São Paulo e Palmeiras, Roger parece ter encontrado seu bom futebol nas últimas três temporadas, quando jogou pela Chapecoense, em 2015, Ponte Preta, em 2016, e, desde janeiro, pelo Botafogo.

No currículo, o atacante tem como maior título o da Copa Libertadores de 2005, conquistado no São Paulo. Além disso, já foi campeão da Copa do Brasil, em 2008, no Sport; do Campeonato Baiano, em 2009, no Vitória; e, pelo Kashiwa Reysol, da 2ª Divisão do Campeonato Japonês, em 2010.

Além dos seus gols, Roger ficou famoso nesta temporada pela história de sua filha, Giulia, que, deficiente visual desde o nascimento, nunca teve a oportunidade de assistir a um gol do pai. No entanto, em matéria produzida pelo "Esporte Espetacular", da TV Globo, ela pode ter noção do lance através de uma gravura em alto relevo do gol marcado por Roger no empate em 1 a 1 contra o Sport, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na Ilha do Retiro.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.