Com 2 gols sobre o Vitória, Dudu é o Fera da 14ª rodada do Brasileirão

Depois de 14 jornadas, finalmente temos um vencedor alviverde no Fera da rodada. E o eleito foi Dudu, do Palmeiras, que fez dois gols no triunfo sobre o Vitória e recebeu 41% dos votos dos nossos seguidores no Twitter.

E Dudu não venceu uma enquete qualquer, já que seus concorrentes eram somente dos times do topo da tabela. O palmeirense deixou para trás Jô, do Corinthians, 32%; Lucas Barrios, do Grêmio, com 17%; e Everton, do Flamengo, com 10%.

Nascido em Goiânia, em 1992, Eduardo Pereira Rodrigues começou nas categorias de base do Atlético Goianiense, entre 2003 e 2004, até que se transferiu para o Cruzeiro, no ano seguinte. E foi pelo clube mineiro que o atacante fez sua estreia como profissional, em 2009.

Quem foi o #Fera da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 18 de julho de 2017

Em 2010, Dudu foi emprestado ao Coritiba e, em 2011, foi vendido ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Ele ganhou destaque no futebol brasileiro durante sua passagem pelo Grêmio, onde jogou por empréstimo em 2014.

Devido ao bom rendimento no Sul, foi disputado até o último segundo por Corinthians e Palmeiras, até finalmente assinar com o time verde.

Além dos títulos da Copa do Brasil, de 2015, e do Campeonato Brasileiro, de 2016, com o Palmeiras, Dudu também já foi Campeão Mineiro, em 2011, com o Cruzeiro, e da Série B com o Coritiba, em 2010.

Na seleção brasileira, o camisa 7 do Palmeiras fez apenas três partidas e marcou um gol, contra a Colômbia, no Jogo da Amizade, em 2016.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.