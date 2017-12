Com 526 gols no Barcelona, Messi é o maior artilheiro da história dos clubes europeus

Com o gol de pênalti anotado neste sábado, 23, o segundo da vitória por 2 a 0 do Barcelona sobre o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, Lionel Messi chegou a 526 gols com a camisa azul e grená. Com o tento, ele se tornou o jogador com o maior número de gols por um mesmo clube das cinco principais ligas da Europa (Alemanha, Espanha, França, Inglatera e Itália), superando Gerd Muller, que anotou 525 pelo Bayern de Munique.

Atleta do Barcelona por toda sua carreira, Messi acumula 606 partidas pelo clube. Profissional desde 2005, o camisa 10 foi eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo, além de conquistar 30 títulos pelo clube, sendo três Mundiais de Clubes, quatro Ligas dos Campeões, três Supercopas da Espanha, oito Campeonatos Espanhóis, cinco Copas do Rei e sete Supercopas da Europa.