Com 7 de Cristiane, PSG avança na Copa da França com goleada por 19 a 0

O que seria uma derrota humilhante para você: 5 a 0, 6 a 0 ou talvez um memorável 7 a 1? Pois saiba que a equipe feminina do Paris Saint-Germain fez nada menos do que 19 a 0 sobre o Bourges, pela fase de 32-avos de final da Copa da França.

O grande destaque da partida foi a atacante brasileira Cristiane, que marcou sete gols. Marie-Laure Delie fez outros quatro, enquanto Anissa Lahmari e Sarah Palacin anotaram dois cada. Veronica Boquete, Shirley Cruz e Eve Perisset completaram o placar com um gol cada.

Este foi o maior, mas não o único placar elástico nesta fase da Copa da França. Por exemplo, o La Roche/ YON derrotou o Eysines por 7 a 1; o Lyon bateu o Ambilly por 8 a 0; o Amnéville caiu por 13 a 0 sobre o Saint-Maur; o Lillers eliminou o Parisis por 7 a 0; o Metz passou pelo Evry com placar de 10 a 0; o Rouen foi para casa com um 9 a 0 do Juvisy Essone; e o Brest Stade avançou após aplicar 8 a 1 no Laval.