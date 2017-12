Com 85% dos votos, Régis, do Bahia, é o Fera da 1ª rodada do Brasileirão

Assim como o Bahia não deu chances para o Atlético-PR, o meia Régis foi avassalador sobre os concorrentes e, com 85% dos votos, foi eleito o Fera da 1ª Rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador marcou dois dos seis gols do tricolor sobre os paranaenses. O primeiro, que decretou a virada e o início da reação baiana, foi aos 41 minutos do primeiro tempo. Já o segundo, aconteceu pouco tempo depois, aos 46.

Quem foi o #Fera da 1ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 16 de maio de 2017

Também estavam na disputa os atacantes Borja, do Palmeiras, que ficou com 8% dos votos; Henrique Dourado, do Fluminense, que terminou com 4%; e Clayson, da Ponte Preta, com 3%.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.