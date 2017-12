Doutor Sócrates ganha estádio com seu nome em Guararema

Sócrates ganhou uma campo de futebol neste sábado Guararema, região metropolitana de São Paulo. A homenagem ao ex-jogador contou com a participação de personalidades da política e música, entre outras. Chico Buarque participou da organização, assim como o ex-presidente Lula. Houve uma partida de futebol comemorativa.

De acordo com a reportagem do portal Uol, apenas veículos "alternativos" tiveram acesso ao local. Nas redes sociais, foram divulgadas imagens e fotos do jogo festivo. O evento também contou com a presença de Gustavo Oliveira, filho de Sócrates, e novo diretor de futebol do Santos. Também estiveram na homenagem a Sócrates, o ator Chico Díaz, o rapper Mano Brown, o cantor Renegado, o senador Lindberg Farias e o ex-jogador Reinaldo.