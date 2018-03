Com a presença de Basílio e Pepe, troféu do Paulistão será exposto em São Paulo

Os fãs de futebol poderão marcar uma data para conhecer o troféu do Campeonato Paulista deste ano. A taça será exposta no Museu do Futebol, localizado no estádio do Pacaembu, a partir desta terça-feira.

+ Copa do Mundo da Rússia ganha série sobre rotina dos jogadores e bastidores do torneio

+ Daniel Alves minimiza morte de italiano: 'Todos os dias crianças morrem'

+ Cuca fecha com a Rede Globo e vai ser comentarista na Copa do Mundo

"O troféu do Paulistão é objeto de desejo de jogadores, treinadores e profissionais do futebol. E colocá-lo em contato com o público do Museu do Futebol será uma grande experiência para que as pessoas sintam a vibração de uma taça moderna e, ao mesmo tempo, tradicional, do campeonato regional mais importante do país", diz Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

Para quem não quer perder a atração, ela ficará no museu entre os dias 6 e 22 de março. Os visitantes poderão registrar uma foto do momento. A entrada será gratuita, assim como em todas as terças-feiras do ano. Porém, para quem decidir ir em outro dia da semana, será cobrado o valor de R$ 12 e R$ 6 a meia-entrada. O horário de visitação ao público será das 9h às 17h, com visitação até às 18h.